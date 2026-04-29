COCA-COLA WEST Aktie

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WKN: 891196 / ISIN: JP3293200006

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: COCA-COLA WEST zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COCA-COLA WEST öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -8,252 JPY. Das entspräche einem Gewinn von 77,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -36,670 JPY erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent auf 193,85 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 144,68 JPY aus. Im Vorjahr waren -296,510 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 907,17 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 893,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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