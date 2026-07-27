Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Experten im Fokus
|
27.07.2026 07:20:06
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Coca-Cola wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,932 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,91 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,17 Milliarden USD gegenüber 12,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 48,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
21.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
14.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Coca-Cola mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)