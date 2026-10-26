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Ausblick auf Bilanz 26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coca-Cola legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

Coca-Cola wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,881 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,860 USD je Aktie erzielt worden waren.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,56 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,92 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,31 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,04 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 49,83 Milliarden USD, gegenüber 48,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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