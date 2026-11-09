Ausblick: Cochin Shipyard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cochin Shipyard stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,65 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cochin Shipyard ein EPS von 4,09 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,01 Milliarden INR – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cochin Shipyard 11,19 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 35,55 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 27,24 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 58,82 Milliarden INR, gegenüber 50,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net