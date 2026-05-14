Ausblick: Cochin Shipyard präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cochin Shipyard lädt am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 7,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cochin Shipyard 10,92 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Cochin Shipyard nach der Prognose von 1 Analyst 18,34 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,58 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,45 INR, gegenüber 31,45 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 49,53 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 48,20 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at