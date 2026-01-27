Ausblick: Cochin Shipyard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cochin Shipyard gibt am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte Cochin Shipyard einen Gewinn von 6,73 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Cochin Shipyard mit einem Umsatz von insgesamt 12,73 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,95 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,70 INR im Vergleich zu 31,45 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 49,63 Milliarden INR, gegenüber 48,20 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at