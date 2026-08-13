Ausblick: Cochin Shipyard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cochin Shipyard stellt am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,90 INR je Aktie gegenüber 7,14 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,24 Prozent auf 11,14 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 34,35 INR, gegenüber 27,24 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 56,92 Milliarden INR im Vergleich zu 50,22 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at