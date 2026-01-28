Coda Octopus Group Aktie

Coda Octopus Group

WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Coda Octopus Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Coda Octopus Group äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Coda Octopus Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Coda Octopus Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 6,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coda Octopus Group 5,1 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,340 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 25,8 Millionen USD, gegenüber 20,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

