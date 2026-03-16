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Coda Octopus Group Aktie

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WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Coda Octopus Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coda Octopus Group gibt am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Coda Octopus Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,58 Prozent auf 6,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,510 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,370 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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