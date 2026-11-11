Codere Online Luxembourg Aktie
WKN DE: A3C8U2 / ISIN: LU2405144788
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Codere Online Luxembourg stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Codere Online Luxembourg wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 60,9 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 55,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,315 EUR, gegenüber 0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 254,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 237,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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