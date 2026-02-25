Codere Online Luxembourg Aktie
WKN DE: A3C8U2 / ISIN: LU2405144788
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Codere Online Luxembourg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Codere Online Luxembourg wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 58,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 53,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 219,0 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 217,1 Millionen USD waren.
