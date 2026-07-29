Codere Online Luxembourg Aktie
WKN DE: A3C8U2 / ISIN: LU2405144788
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Codere Online Luxembourg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Codere Online Luxembourg wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,040 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Codere Online Luxembourg ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 58,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 58,3 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,365 EUR im Vergleich zu 0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 237,7 Millionen EUR, gegenüber 237,5 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Codere Online Luxembourg S.A. Registered Shs
|
29.07.26
|Ausblick: Codere Online Luxembourg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Codere Online Luxembourg verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Codere Online Luxembourg stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26