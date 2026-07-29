Ausblick: Codere Online Luxembourg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Codere Online Luxembourg wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,040 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Codere Online Luxembourg ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 58,3 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 58,3 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,365 EUR im Vergleich zu 0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 237,7 Millionen EUR, gegenüber 237,5 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at