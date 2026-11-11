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WKN DE: A0Q2S4 / ISIN: US1920051067

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Codexis präsentiert Quartalsergebnisse

Codexis wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,096 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Codexis noch -0,220 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 117,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,376 USD, gegenüber -0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 73,9 Millionen USD im Vergleich zu 70,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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