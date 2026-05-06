Ausblick: Codexis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Codexis wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,137 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,20 Prozent erhöht. Damals waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Codexis in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,5 Millionen USD im Vergleich zu 7,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,418 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 74,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 70,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at