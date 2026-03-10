Codexis Aktie

WKN DE: A0Q2S4 / ISIN: US1920051067

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Codexis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Codexis lädt am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 76,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 66,96 Prozent auf 35,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Codexis noch 21,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,640 USD, gegenüber -0,890 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 67,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 59,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

