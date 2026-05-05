Ausblick: Coeur Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Coeur Mining wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 126,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 359,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Coeur Mining für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 815,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at