Ausblick: Coeur Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coeur Mining lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Coeur Mining die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,378 USD. Dies würde einem Zuwachs von 372,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coeur Mining 0,080 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 125,28 Prozent auf 688,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Coeur Mining noch 305,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,914 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,06 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at