Ausblick: Coeur Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coeur Mining präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,258 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 157,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 480,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Coeur Mining für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,24 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD aus. Im Vorjahr waren 0,950 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 5,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at