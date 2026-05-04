Coforge Aktie

Coforge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BS5 / ISIN: INE591G01025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Coforge stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coforge stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 13,12 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,80 INR je Aktie erzielt worden.

27 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 30,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 34,10 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,63 Milliarden INR aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 34 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 42,83 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 24,60 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 164,16 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 120,73 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coforge Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Coforge Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coforge Ltd Registered Shs 1 204,00 0,11% Coforge Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX drehen ins Minus -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt rutschen in die Verlustzone ab. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen