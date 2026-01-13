Cogeco Communications Aktie

Cogeco Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ADTM / ISIN: CA19239C1068

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Cogeco Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cogeco Communications wird am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,07 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,39 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 714,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,55 CAD, gegenüber 7,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cogeco Communications Inc

Analysen zu Cogeco Communications Inc

Aktien in diesem Artikel

Cogeco Communications Inc 42,20 0,48% Cogeco Communications Inc

