Ausblick: Cogeco Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cogeco Communications wird am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,07 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,39 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 714,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,55 CAD, gegenüber 7,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
