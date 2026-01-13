Ausblick: Cogeco Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cogeco Communications wird am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,07 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,39 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 714,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,55 CAD, gegenüber 7,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at