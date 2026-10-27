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WKN DE: A2ADTM / ISIN: CA19239C1068

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Cogeco Communications öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cogeco Communications wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten schätzen, dass Cogeco Communications für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cogeco Communications in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 691,8 Millionen CAD im Vergleich zu 708,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,78 CAD, gegenüber 7,66 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2,79 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,91 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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