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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Cogeco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cogeco wird am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,07 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Cogeco einen Gewinn von 1,91 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 720,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 753,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 10,55 CAD im Vergleich zu 8,94 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,91 Milliarden CAD, gegenüber 3,01 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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