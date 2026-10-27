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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Cogeco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cogeco öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -2,619 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,74 CAD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 731,4 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cogeco für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 712,3 Millionen CAD aus.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,60 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,94 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 2,88 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,01 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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