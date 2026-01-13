Ausblick: Cogeco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cogeco wird am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,63 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cogeco 3,13 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 739,9 Millionen CAD – ein Minus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cogeco 765,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 9,53 CAD je Aktie, gegenüber 8,94 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,92 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at