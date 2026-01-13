Cogeco Aktie
WKN: 887047 / ISIN: CA19238T1003
|
13.01.2026 07:01:06
Ausblick: Cogeco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cogeco wird am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,63 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cogeco 3,13 CAD je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 739,9 Millionen CAD – ein Minus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cogeco 765,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 9,53 CAD je Aktie, gegenüber 8,94 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,92 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cogeco Inc Subord.voting
|
07:01
|Ausblick: Cogeco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.12.25
|Erste Schätzungen: Cogeco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Cogeco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Cogeco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Ausblick: Cogeco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cogeco Inc Subord.voting
Aktien in diesem Artikel
|Cogeco Inc Subord.voting
|40,00
|-0,50%