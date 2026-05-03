Ausblick: Cogent Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cogent Communications lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,996 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,090 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 2,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 241,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 247,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,533 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,800 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 982,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 975,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at