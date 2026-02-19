Cogent Communications Holdings Aktie

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cogent Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cogent Communications wird am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Verlust von -1,027 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,43 Prozent auf 243,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cogent Communications noch 252,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,148 USD aus, während im Fiskalvorjahr -4,280 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 978,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,04 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

