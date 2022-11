Ausblick: Cogent Communications stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cogent Communications wird sich am 03.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,217 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 149,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 598,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 589,8 Millionen USD generiert wurden.

