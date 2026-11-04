Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cogent Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cogent Communications wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,768 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cogent Communications in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 234,6 Millionen USD im Vergleich zu 242,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,118 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 944,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 975,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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