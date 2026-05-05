Ausblick: Cognex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cognex wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,248 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 246,0 Millionen USD gegenüber 216,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,06 Milliarden USD, gegenüber 994,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at