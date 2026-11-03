Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cognex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cognex präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,518 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cognex in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 313,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 276,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 994,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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