Ausblick: Cognex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cognex gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,424 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cognex ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cognex in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 292,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 249,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,680 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,11 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 994,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at