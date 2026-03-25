Ausblick: Cognition Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cognition Therapeutics öffnet am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,390 USD, gegenüber -0,860 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at