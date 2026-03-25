Cognition Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C46P / ISIN: US19243B1026
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Cognition Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cognition Therapeutics öffnet am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,390 USD, gegenüber -0,860 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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