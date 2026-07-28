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Cognizant Aktie

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WKN: 915272 / ISIN: US1924461023

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Cognizant stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cognizant wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,38 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,34 Prozent erhöht. Damals waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,48 Prozent auf 5,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD, gegenüber 4,56 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 22,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,11 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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