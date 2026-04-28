Cognizant Aktie

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WKN: 915272 / ISIN: US1924461023

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Cognizant stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cognizant wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

22 Analysten schätzen, dass Cognizant für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet.

Cognizant soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,65 USD aus. Im Vorjahr waren 4,56 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 22,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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