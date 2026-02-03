Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cognizant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cognizant wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cognizant im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,10 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cognizant in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 5,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,19 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 21,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 19,74 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
