Cohen & Steers Aktie
WKN: A0B7TN / ISIN: US19247A1007
|
21.01.2026 07:01:06
Ausblick: Cohen Steers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cohen Steers äußert sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,810 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,890 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 143,1 Millionen USD gegenüber 140,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 553,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 514,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
