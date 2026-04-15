Ausblick: Cohen Steers präsentiert Quartalsergebnisse

Cohen Steers wird am 16.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 143,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 USD, gegenüber 2,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 597,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 571,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at