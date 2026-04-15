Cohen & Steers Aktie
WKN: A0B7TN / ISIN: US19247A1007
|
15.04.2026 07:01:06
Ausblick: Cohen Steers präsentiert Quartalsergebnisse
Cohen Steers wird am 16.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 143,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 USD, gegenüber 2,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 597,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 571,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cohen & Steers Inc.
|
07:01
|Ausblick: Cohen Steers präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Ausblick: Cohen Steers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Ausblick: Cohen Steers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cohen & Steers Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cohen & Steers Inc.
|55,50
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.