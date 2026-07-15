Ausblick: Cohen Steers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cohen Steers wird am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,855 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cohen Steers 0,720 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 149,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,55 USD je Aktie, gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 615,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 571,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at