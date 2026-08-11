Ausblick: Coherent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Coherent präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Coherent im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,830 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 29,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,48 USD, gegenüber -0,520 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 7,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at