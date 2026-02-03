Coherent Aktie

WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Coherent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coherent öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Coherent ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Coherent in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,12 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 6,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

