Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Coherent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Coherent öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Coherent -0,110 USD je Aktie verloren.
18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,82 Prozent auf 1,78 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 6,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coherent Corp.
|
07:01
|Ausblick: Coherent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.05.26
|S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.04.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.04.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
27.04.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.04.26
|S&P 500-Wert Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Coherent Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Coherent Corp.
|279,10
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.