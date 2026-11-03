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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Coherent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coherent lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Coherent die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,99 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Coherent 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,31 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,47 USD, gegenüber 4,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 10,63 Milliarden USD im Vergleich zu 7,12 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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