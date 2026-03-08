Ausblick: Coherus BioSciences präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coherus BioSciences stellt am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,355 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 74,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Coherus BioSciences für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,9 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,537 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 43,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 267,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at