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WKN DE: A12ETZ / ISIN: US19249H1032

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Coherus BioSciences präsentiert Quartalsergebnisse

Coherus BioSciences gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,245 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Coherus BioSciences 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 40,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coherus BioSciences 10,3 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,015 USD, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 61,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 42,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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