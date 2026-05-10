Ausblick: Coherus BioSciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coherus BioSciences wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,263 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 88,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,963 USD, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 84,4 Millionen USD im Vergleich zu 42,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at