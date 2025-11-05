Coherus BioSciences Aktie
WKN DE: A12ETZ / ISIN: US19249H1032
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Coherus BioSciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Coherus BioSciences wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,354 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 293,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coherus BioSciences in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 13,4 Millionen USD im Vergleich zu 70,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,506 USD je Aktie, gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 46,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 267,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coherus BioSciences Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Coherus BioSciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Coherus BioSciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Coherus BioSciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Coherus BioSciences Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Coherus BioSciences Inc
|1,12
|-11,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.