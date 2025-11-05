Ausblick: Coherus BioSciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Coherus BioSciences wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,354 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 293,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Coherus BioSciences in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 13,4 Millionen USD im Vergleich zu 70,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,506 USD je Aktie, gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 46,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 267,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at