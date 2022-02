Ausblick: Cohu gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cohu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,538 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 189,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 202,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,19 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 884,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 636,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at