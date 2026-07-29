Ausblick: Cohu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cohu öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,139 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 33,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 107,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cohu für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 144,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,579 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,590 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 558,8 Millionen USD, gegenüber 453,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at