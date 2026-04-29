Ausblick: Cohu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cohu wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,032 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cohu noch ein Verlust pro Aktie von -0,660 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 122,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,532 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,590 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 511,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 453,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at