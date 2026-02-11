Cohu Aktie

WKN: 856506 / ISIN: US1925761066

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cohu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cohu präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,73 Prozent auf 122,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,000 USD je Aktie, gegenüber -1,490 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 452,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 401,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cohu Inc.

Analysen zu Cohu Inc.

Aktien in diesem Artikel

Cohu Inc. 29,00 1,40%

