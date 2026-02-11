Cohu Aktie
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cohu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cohu präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,73 Prozent auf 122,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,000 USD je Aktie, gegenüber -1,490 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 452,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 401,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
